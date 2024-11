Liberoquotidiano.it - "C'è un gatto sotto l'auto!". Stash derubato a Milano, colpo da migliaia di euro. Ma...

"C'è unla tua macchina": così, frontman dei The Kolors, è stato. Non appena il 38enne si è abbassato per controllare, i ladri gli hanno rubato uno zaino con dentro quattro preziosi orologi del valore di decine didie il pc contenente la nuova musica della band. I responsabili, a due giorni dal furto, sono stati rintracciati dagli agenti della polizia, che sono riusciti anche a recuperare il bottino.indagine per furto aggravato e ricettazione ci sono finiti un anglo-algerino di 50 anni e un marocchino di 27. Il primo, come riporta il Corriere della Sera, è già stato espulso dall'Ufficio immigrazione della questura. Il furto è avvenuto intorno a mezzogiorno di giovedì 14 novembre e i presunti ladri sono stati individuati la sera del giorno successivo in un appartamento di via Civitali a San Siro.