Basket Serie B. Adamant, difesa e Marchini svoltano. Visita positiva per il play Ballabio

L’ha battuto un colpo, lo ha fatto nel momento giusto e nel posto giusto, sul campo della squadra più in forma del girone e grazie a unache nel secondo tempo ha concesso la miseria di 26 punti. E’ la fotografia che i biancazzurri si portano a casa da Monfalcone, al termine di una partita dalle due facce, in cui Ferrara si è trovata per lunghi tratti ad inseguire ed ha piazzato la zampata decisiva nell’ultimo quarto, affidandosi alla leadership die alla fisicità dei suoi ‘colored’ sotto canestro. Il successo in terra friulana vale tantissimo, sia in termini di fiducia ritrovata che di classifica: l’ha agguantato la vetta a quota 14 punti, in coabitazione con Pordenone, Valsugana e la stessa Monfalcone, e giocherà due delle prossime tre partite nel fortino della Bondi Arena.