A 17 anni fui rapita da un pazzo criminale

Dalila Di Lazzaro si apre sul suo passato a Verissimo Ricordi dolorosi della giovinezzaDalila Di Lazzaro, ex modella e attrice, ha condiviso esperienze profondamente personali e tragiche durante la sua apparizione come ospite a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Ora 71enne, Di Lazzaro ha rivelato dettagli strazianti sul suo passato, tra cui episodi di violenza che Ie hanno lasciato cicatrici indelebili“Quando avevo 17, sono statada un”, ha raccontato. Ripensando ai suoi primi, ha anche parlato di essere stata vittima di abusi all’età di cinquee mezzo da parte di un parente. Questi eventi traumatici hanno segnato l’inizio della sua lotta contro il dolore e la sopravvivenza.Resilienza in mezzo alle avversitàQuando Silvia Toffanin le ha chiesto delle cicatrici emotive che tali esperienze lasciano, Dalila ha risposto: “A volte dico di essere una montagna”.