Gaeta.it - Torneo “Distinti e Forti”: al via la settima edizione dedicata ai giovani atleti di Santa Marinella

Facebook WhatsAppTwitter Il settimostudentesco “” ha preso il via oggi a, attirando l’attenzione di famiglie, studenti e membri della comunità in un evento che unisce sport, valori e socialità. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina presso la palestra dell’Istituto Comprensivo, dando il via a unana ricca di partite di calcetto, intrattenimento e attività di inclusione sociale.Cerimonia di apertura e partecipazione della comunitàLa manifestazione ha visto la presenza di alunni e famiglie provenienti dalle scuole della zona, confermando il forte legame tra ile la comunità. Tra le autorità locali, il presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella ha inaugurato l’evento, esprimendo gratitudine verso gli organizzatori e sottolineando l’importanza della competizione nel promuovere valori come la fratellanza e la collaborazione tra gli studenti.