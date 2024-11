Inter-news.it - Thuram: «Strano giocare contro i fratelli dell’Inter. Sono felice!»

Marcus Thuram ha giocato e vinto con la sua Francia contro l'Italia a San Siro. In zona mista per Sky Sport ha raccontato la serata. PARTITA – L'Italia ha perso 3-1 contro la Francia, che tra i protagonisti ha avuto l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram. Proprio il giocatore nerazzurro ha raccontato la serata di San Siro: «Sono molto contento della partita che abbiamo fatto. Era una partita speciale per me, contro l'Italia e nello stadio che amo abbiamo vinto e come, è stranissimo giocare contro di loro. Gli voglio tanto bene, li ritrovo questa settimana. Avevo una battaglia da rifare con Buongiorno, mi ha tenuto benissimo una settimana fa in campionato e sono contento di averlo ritrovato qui»