Roma scontro tra volanti a Monte Mario | muore un poliziotto di 32 anni

Un agente di polizia di 32è morto in unotranel quartierea Roa. Due suoi colleghi sono rimasti feriti. Sarebbero i conducenti delle due automobili. La tragedia si è verificata intorno alle 5 di mattina in via dei Monfortani. Da chiarire la dinamica dell’incidente. La vittima lavorava al distretto Primavalle. Al San Filippo Neri è stato portato un passeggero, probabilmente un fermato. Chiusa viale dei Monfortani, tra Acquedotto del Peschiera e Trionfale direzione Torrevecchia, e via dell’Acquedotto del Peschiera tra viale dei Monfortani e via della Pineta Sacchetti direzione centro.L'articolotraundi 32proviene da Open.