Laprimapagina.it - Roma. Schianto a Monte Mario: morto il poliziotto Amar Kudin, in forza al distretto Primavalle

Nell’incidente avvenuto nella notte tra due volanti della polizia nel quartiereha perso la vitadi 32 anni. Gravissimo il bilancio. Si registrano infatti altri tre feriti. In base a quanto emerso gli agenti rimasti feriti sarebbero i due conducenti delle volanti e un passeggero: una donna trasportata al San Camillo e un uomo portato all’ospedale Santo Spirito. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e la viabilità in zona.L’incidente, in cui entrambe le auto si sono ribaltate, è avvenuto attorno alle 5 del mattino, in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani. Le pattuglie stavano andando in sirena su un intervento per una rissa.“Provo un forte, sincero dolore per la morte dell’agente di polizia rimasto coinvolto nel gravissimo incidente a