Putin aveva un sogno nazionalista: così ha individuato i nostri punti deboli per realizzarlo

Per capire la geopolitica occorre capire le motivazioni profonde dei protagonisti, al netto di ogni pregiudizio. In politica – Machiavelli insegna – il discorso pubblico è diverso da quello privato, e da quel che si pensa veramente. Il primo passo è ascoltare i leader. Il secondo è distinguere le affermazioni sincere dalla propaganda.Prendiamo Vladimir. Il film “Il Presidente” (?????????, 150’, Russia 2015), che celebra il 15esimo del suo avvento, è scevro della propaganda attuale, e illustra bene l’autentica visioneiana dei rapporti internazionali della Russia e del “Nuovo Ordine Mondiale” (Nom) multipolare.In primo luogo, nonostante l’antiamericanismo,nel film indica chiaramente che l’ordine mondiale cui aspira è quello in cui Russia e Stati Uniti (ora anche Cina) decidono congiuntamente tutte le più importanti questioni geopolitiche, e suddividono il mondo in “sfere di influenza”.