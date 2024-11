News.robadadonne.it - “Purtroppo la vita non va sempre come pensi” Clio Zammatteo sulla separazione da Claudio Midolo

Leggi su News.robadadonne.it

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, in arteMakeUp, ha raccontato della suadal marito, annunciata a luglio, dopo 18 anni diinsieme e due figlie, Grace e Joy.“Credo che un divorzio non sia mai facile, a nessuna età, lo sto vedendo io per prima – ha dichiarato la make up artist veneta, che il 15 novembre ha spento 42 candeline – Famale. Cresci con la favola del ‘per’, del ‘bisogna sistemare le cose per farle andare’. Era anche il mio motto, pensavo che in qualche modo sarei riuscita a sistemare le cose.nonlava. Cerchi di provocare meno danni possibile, soprattutto alle mie figlie. Ciò che mi rende felice è che comunque sono serene”. Vi raccomandiamo.