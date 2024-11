Quotidiano.net - Presente e futuro del lavoro, torna la tavola rotonda Hrc

Leggi su Quotidiano.net

Le nuove generazioni e le nuove modalità di interazione tra uomo e macchina sono al centro dellaHrc 2024 'del'. L'evento della community di professionisti delle risorse umane, il 19 novembre presso la Luiss Business School, riunirà esperti e manager per affrontare le sfide emergenti e le opportunità future del mondo del. Durante l'appuntamento sarà lanciato l'Ufficio studi Luiss Business School e Hrc, cherà i dati relativi all'evoluzione dell'offerta diin funzione dei trend sociodemografici rispetto alla popolazione over 60. "In un contesto di rapida evoluzione, laHrc rappresenta un'occasione unica per condividere esperienze e riflettere su soluzioni concrete per ildel," afferma il managing director della Community, Marco Gallo.