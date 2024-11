Thesocialpost.it - Olio d’oliva, attenti alle fregature: la guida in 12 punti per acquistare quello giusto

È tempo dinuovo, e gli italiani sono alla caccia del miglior extravergine a un prezzo accettabile. Ma la scelta consapevole dell’è sempre più difficile. Per questo Coldiretti, con il contributo determinante di Nicola Di Noia, responsabile del settore, ha stilato un decalogo (ripreso da Libero) per aiutare i consumatori nella decisione. Il primo punto è:1) Marca italiana non significa prodotto italiano. Semplicemente l’oleificio ha sede nel nostro Paese, ma nulla è garantito sull’origine del prodotto.2) L’origine della materia prima deve essere indicata chiaramente in etichetta. Naturalmente bisogna leggerla: e qui andiamo al punto 3, determinante. Perché “olive Ue”, vuol dire che quell’è fatto con olive che provengono da tutta l’Europa, e in genere dalla Spagna, che però le importa dal Marocco.