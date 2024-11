Iltempo.it - Nuovo arresto per il capo ultras del Milan. E quei sospetti sulla ‘ndrangheta…

Ancora unin carcere per ildel, Luca Lucci. Consempre più pressanti di vicinanza alle cosche di 'ndrangheta e in particolare i Barbaro-Papalia di Platì, attivi in Lombardia nelle zone di Cologno Monzese, Corsico e Buccinasco. La 'belva' - questo il soprannome del 43enne in carcere da settembre per l'inchiesta 'Doppia Curva' della Dda dio sul tifo organizzatoese - è stato raggiunto questa mattina all'alba da una nuova misura cautelare in carcere disposta dal gip dio, Luigi Iannelli, con accuse di spaccio nell'ambito di un traffico di droga da oltre 2 tonnellate di cocaina, eroina e hashish fra la Calabria e la Lombardia, anche attraverso canali esteri (Spagna, Sud America e Albania) per un giro d'affari da oltre 11 milioni di euro. Con Lucci sono state arrestate dalla guardia di finanza di Pavia, coordinata dal pm Gianluca Prisco e dall'aggiunta Alessandra Dolci, altre 19 persone fra le province di Pavia,o, Reggio Calabria, Lecco e Piacenza: 5 ai domiciliari, fra cui Roberta Grassi, la 'contabile' della curvaista, e 14 in carcere.