Napoli vs Juve ci risiamo | la mossa di Giuntoli indispettisce Conte

Cristianocontro il: ci. All’orizzonte un nuovo possibile duello di mercato tra il dirigente dellae la sua ex squadra.Il campo, fino a ora, profila una situazione molto equilibrata: per la lotta al vertice, in Serie A, sarà una vera e propria battaglia tra più compagini. Il, a un terzo del campionato, guarda tutti dall’alto, ma le zone nobili della classifica indica una lotta per la vittoria del Tricolore che rischia di essere aperta a molte squadre. Tra di esse, spunta anche lantus, al momento unica squadra ancora imbattuta tra le venti del campionato italiano.I bianconeri, malgrado da Torino continuino a nascondersi, possono sicuramente dire la propria per la vittoria del campionato, anche se gli infortuni gravi recenti rischiano di complicare e non poco la situazione per Thiago Motta.