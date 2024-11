Lettera43.it - Medio Oriente, ok di Hezbollah alla proposta di cessate il fuoco Usa

ha risposto sì, ma con alcune riserve,bozza diildagli Stati Uniti per porre fine agli scontri con Israele. La conferma è arrivata dtv libanese Lbci, secondo cui il mediatore americano Amos Hochstein è atteso nelle prossime ore a Beirut per discutere eventuali modifiche, assicurandone la conformità con la Costituzione libanese. Dopo il confronto nella capitale del Paese, Hochstein si recherà in Israele. Nonostante l’assenza di un accordo definitivo, fonti hanno riferito che il gruppo islamista ha manifestato un’apertura positiva al negoziato. Anche il media Voice of Lebanon ha confermato l’imminente arrivo di Hochstein, citando il deputato libanese Kassem Hashem.Continuano gli attacchi israeliani in Libano: a Tiro 11 morti, ucciso il portavoce AfifL’ufficio politico di, guidato da Nabih Berri, presidente del Parlamento libanese, sta quindi analizzando laamericana, e si attende una risposta ufficiale nelle prossime ore.