Liberoquotidiano.it - L'esultanza per Sinner agli Atp Finals? Ecco come vengono beccati i suoi fan

Duemilacinquecento persone esultano per la vittoria di Jannikalle Ogr di Torino. Il tennista altoatesino conquista le ATPbattendo Taylor Fritz in due set, vinti entrambi con il punteggio 6-4. In occasione delle Nitto ATP, le OGR Torino ospitano ‘The Final Set Closing Party', la festa di chiusura ufficiale del prestigioso torneo di tennis. Nella Sala Fucine si sono riunite 2500 persone per vivere insieme le emozioni della finale in diretta sui maxi schermi a disposizione del pubblico.