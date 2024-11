Quotidiano.net - Lecce, 17enne trovata morta nel suo letto dalla famiglia: aveva la febbre da giorni

, 18 novembre 2024 – Una ragazza di 17 anni è statanel suoquesta mattina a Patù, un piccolo comune in provincia di. A quanto si apprende, la giovane era malata da venerdì con lacausata da una tonsillite. Questa mattina quando i suoi familiari sono andati a svegliarla si sono accorti che non rispondeva e hanno chiamato i soccorritori del 118. I tentativi di rianimarla però sono stati vani. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Da una prima analisi lapotrebbe essereper una emorragia esofagea. E, poiché si stava curando con un antibiotico, gli inquirenti vogliono verificare se possa essere stata l'assunzione del farmaco a causare l'emorragia. Sembra che la ragazza non fosse affetta da patologie pregresse.