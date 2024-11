Sport.quotidiano.net - Le reazioni nel dopo partita. Gadda: "Vittoria del sacrificio». Seccardini: "Forse siamo scomodi»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tanta amarezza in sala stampa nelle file dell’Atletico Ascoli per una sconfitta immeritata e per una direzione di gara inadeguata, che ha condizionato un match assolutamente corretto considerato che era un derby seppur inedito tra le due squadre. A rendere l’onore delle armi ai padroni di casa è stato così il tecnico dell’Ancona, Massimo. "Laè stata sicuramente condizionata da una direzione arbitrale poco lucida – ha ammesso il tecnico degli ospiti – sull’episodio dell’espulsione non capisco cosa sia successo, ma in generale l’arbitro mi è sembrato poco sereno. Può capitare. Dico solo che l’Atletico Ascoli è più forte di questa Ancona e lo ha dimostrato giocando bene in dieci per tutto il secondo tempo. Oggi abbiamo vinto unapur non meritandolo, ma è stata premiata la nostra determinazione.