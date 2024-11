Quotidiano.net - La fintech Tot cerca figure specializzate

TOT, LAguidata da Doris Messina e Bruno Reggiani, cresce al ritmo di 3 volte anno su anno, merito di una strategia che guarda ai bisogni delle imprese e che per il 2025 ha come obiettivo la definitiva affermazione nel panorama italiano. Lo sviluppo è accompagnato anche da un piano di assunzioni. Tra le nuove posizioni che verranno aperte entro la fine del 2024 e nel 2025 vi sono sviluppatori tech, marketing specialist, customer success manager e product manager. Per ulteriori informazioni gli interessati possono visitare il sito internet tot.money. Le performace di crescita di Tot viaggiano ad un ritmo del +200% di anno in anno la piattaforma 100% italiana di banking e amministrazione aziendale per imprese, è stata recentemente premiata da Mastercard come miglioreitaliana.