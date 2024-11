Liberoquotidiano.it - Kaspersky e AFRIPOL insieme contro il cybercrimine: siglato un nuovo accordo di collaborazione

(Adnkronos) - Milano, 18 novembre 2024. Per rafforzare ulteriormente l'impegno globale nella lottai reati informatici,hanno firmato undi cooperazione volto a prevenire e contrastare il. Con una durata di cinque anni, l'formalizza e favorisce latra l'azienda e l'ente governativo al fine di condividere i dati di Threat Intelligence sulle più recenti attività cybercriminali.Il panorama delle minacce informatiche in Africa è in continua evoluzione, con il continente che è stato particolarmente vulnerabile agli attacchi industriali. La regione, infatti, registra la quota più alta di computer ICS (Industriall Systems) su cui le soluzionihanno bloccato oggetti dannosi, rispetto ad altre aree del mondo. L'intensa attività di cybercrime in Africa rende necessaria una cooperazione sempre più stretta tra le parti coinvolte per proteggere il continente da potenziali rischi.