Innamorata persa dei prati Ninfa fa le fusa da una vita

’Antuse’, nella mitologia greca, erano dette quelle dei fiori. ’Napee’ invece, quelle che dimora l’avevano neie nelle valli boscose. Per lei, infine, nome migliore non poteva esserci di uno che le richiamasse tutte: quello di. Di questa gattina infatti, dall’età sconosciuta e dalla dolcezza delicata, solo una cosa risultava certa agli occhi dei volontari dell’associazione ’L’Impronta’: la sua predilezione – proprio come quella che avevano le divinità greche minori legate alla natura – per le verdi distese, in cui acquattarsi di buon mattino, ancora arruffata, a godere del tiepido sole e di qualche tenero filo d’erba; umido di rugiada. Di taglia medio-piccola,è una gattina adulta che da sei mesi si trova ospite del gattile di San Venerio; dopo essere stata ritrovata sola e malandata in viale San Bartolomeo alla Spezia.