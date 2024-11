Thesocialpost.it - Inala gas esilarante e muore alla festa dei suoi 26 anni

Alessano, piccolo comune del basso Salento, è sconvolto da una tragedia avvenuta nella tarda serata di domenica 17 novembre. Un ragazzo di 26ha perso la vita mentre festeggiava il proprio compleanno con alcuni amici. La causa del decesso sembra essere legata all’zione del protossido di azoto, noto anche come “gas”, diffuso nei festeggiamenti attraverso palloncini.Un compleanno finito in tragediaLa serata, iniziata come un momento di, si è conclusa in tragedia in via della Giudecca, dove il giovane, dopo averto il gas da un palloncino, si è accasciato a terra. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi del 118, non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto sotto gli occhi attoniti degli amici.Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare luce sulla vicenda.