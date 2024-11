Lanazione.it - Il Figline attacca ma non sfonda. Remedi non basta, passa il Siena

Leggi su Lanazione.it

1965: Pagnini, Gozzini (77’ De Pellegrini), Simonti, Cavaciocchi (57’ Noferi), Francalanci, Nobile, Tognetti (45’ Ciravegna), Borghi (76’ Nyamsi), Bruni, Torrini, Parretti (45’). All.: Tronconi.FC: Stacchiotti, Achy, Bianconi, Cavallari, Giannetti, Farneti (91’ Hagbe), Pescicani (89’ Calamai), Mastalli (67’ Lollo), Morosi (67’ Galligani), Masini, Semprini (78’ Bianchi). All.: Magrini. Arbitro: Eremitaggio di Ancona. Marcatori: 20’ Masini, 47’, 76’ Giannetti, Ammoniti: Francalanci, Cavaciocchi, Mastalli, Bianconi, Nobile, Bruni, Morosi, Farneti, Pescicani.– Nulla da fare per il, che cade in casa contro il. I padroni di casa, rimaneggiati per alcune assenze di peso, gioca una buona gara, specie nella ripresa, ma non ha fortuna.