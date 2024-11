Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 17 - 23 Novembre: Rigopiano, Dune: Prophecy, IF, Il Colore Viola, L'Ombra di Goya

TV SKY / NOW 17 - 232024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 17alle 21:15, in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, sarà disponibile "I sogni segreti della natura con David Attenborough". In questa serie Sky Original, Sir David Attenborough esplora in modo innovativo il linguaggio del suono nel regno animale, dimostrando come esso giochi un ruolo cruciale in tutte le fasi della vita degli animali, dalle nascite alla sopravvivenza quotidiana, fino alla ricerca di un compagno.