Gaeta.it - Giunta regionale Liguria: Marco Bucci e le critiche alla continuità con l’era Toti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A seguito della presentazione della nuovadella Regione, il presidenteè sotto i riflettori per la scelta dei membri. Le opinioni al riguardo sono divise, con molti che vedono nella composizione un segno dicon la precedente amministrazione di Giovanni. Tra i critici spicca il deputato Roberto Traversi del Movimento 5 Stelle, che ha espresso forti preoccupazioni sulle scelte fatte.La nuovae le preoccupazioni di TraversiRoberto Traversi, deputato e rappresentante del M5S in, non ha risparmiatonuova. Secondo lui, il presidenteha rivelato la sua intenzione di mantenere il corso già intrapreso da, definendo il suo operato come un fallimento. Traversi mette in evidenza come, nonostante le attese di una svolta politica, la nomina di diversi assessori dvecchia legislatura non faccia altro che confermare ciò che già esisteva.