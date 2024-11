Anteprima24.it - Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici, tre vittime accertate: erano al primo giorno di lavoro

Tempo di lettura: 2 minutiSarebbero un giovane di 18 anni e due ragazze di poco più grandi – ma manca ancora l’identificazione ufficiale – ledell’del deposito abusivo did’artificio di Ercolano che ha provocato tre morti. Lo si apprende, sul posto, da una conoscente di una delle. I tre giovani – secondo quanto riferisce la signora –aldiall’interno del sito aperto lo scorso weekend in vista delle prossime festività. “Ci hanno chiamato i carabinieri – riferisce ai giornalisti la signora Anna Campagna – dicendoci che era scoppiata ladid’artificio dove stavano mio genero di 18 anni e due ragazze che hanno tra i 18 e i 20 anni e che non conosco. Ci hanno avvisato i carabinieri. Da quello che sappiamo non c’altre persone all’interno del capannone perché mio genero ci ha chiamato alle 13 dicendoci che stava mangiando un panino con le due ragazze e che non c’altre persone con loro.