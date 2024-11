Lettera43.it - Che cos’è la “droga della risata”, il gas esilarante che inalato il 26enne morto a Lecce

La tragica morte di un giovane di 26 anni in provincia diha riportato sotto i riflettori l’ossido di azoto, noto anche come “gas” o, in termini colloquiali, “”. Questo composto chimico, utilizzato in ambito medico e industriale, può avere un uso improprio e pericoloso comericreativa. L’ossido di azoto, noto anche come protossido di azoto, è un gas incolore, quasi inodore, scoperto nel 1772. Largamente impiegato in ambito medico per le sue proprietà analgesiche e anestetiche, è usato per sedazioni rapide, soprattutto in odontoiatria e durante il travaglio. Le sue applicazioni non si limitano al campo medico: viene utilizzato anche nell’industria alimentare, come propellente per panna montata, e in ambiti scientifici e industriali.Il monito dell’Emcdda: «Una preoccupazione crescente per l’Europa»Sein alte concentrazioni, il protossido di azoto provoca effetti psicoattivi che comprendono euforia, rilassamento e una temporanea sensazione di distacco dalla realtà.