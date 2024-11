Anteprima24.it - Benevento subito in campo: mercoledì nuova seduta a porte aperte

Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è un attimo di sosta per i giallorossi di Auteri che questa mattina hanno svolto la consuetapost-gara completa per chi non è sceso inieri sera contro l’Avellino o lo ha fatto nella ripresa mentre per i protagonisti del derby solo defaticamento. Sabato prossimo ilaffronterà il Taranto alle 15, motivo per il quale il tecnico in questa settimana non ha potuto concedere il canonico giorno di riposo.Nel frattempo, la società ha fissato la data di unaall’Imbriani che mancava da un paio di settimane, complici gli impegni in provincia dei giallorossi a San Giorgio la Molara e Apollosa. L’appuntamento è fissato per questoalle 14:45 quando si apriranno i cancelli dell’impianto adiacente al “Ciro Vigorito”.