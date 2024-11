Secoloditalia.it - Arrestato il complice della Salis, l’antagonista “Gino”. Ora l’immunità della maestra antifà è a rischio

Leggi su Secoloditalia.it

in Francia, dove era latitante, Rexino Arzaj detto “”,milanese,di Ilarianelle scorribande del febbraio 2023 a Budapest. Ora il compagno, molto attivo nei centri sociali, potrebbe essere consegnato alla magistratura ungherese. E il destinoantifascista eletta a Strasburgo potrebbe cambiare, come riporta il Giornale. La Francia potrebbe stabilire che le accuse contro Arzaj sono prove di un comportamento criminale. E sarà più difficile per la commissione Giustizia europea respingere la richiesta ungherese di togliere allaparlamentare. Il salvataggiocoppia Bonelli-Fratoianni per scongiurare gli arresti alla neo-eletta nelle liste di Avs potrebbe rivelarsi inutile.in Francia ildi Ilaria, era latitanteL’arresto di Arzaj è stato reso noto sui gruppi social dell’ultrasinistra.