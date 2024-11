Gaeta.it - Antonio, il bambino di 10 anni vittima di un incidente a Giaveno, mostra segni di ripresa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, undi 10, è stato coinvolto in un terribileil 28 ottobre a, un episodio che ha scioccato la comunità locale. Dopo settimane di coma farmacologico, finalmente, sta nuovamentendo segnali di risveglio. La sua storia racchiude dolore e speranza, riflettendo l’importanza della sicurezza nelle strutture sportive e l’unione di una comunità di fronte alla tragedia.L’che ha cambiato tuttoIl drammaticoè avvenuto durante una lezione di tennis quando una porta da calcetto, non adeguatamente fissata, è caduta sopra, provocandogli gravi lesioni. La scena che si è presentata è stata straziante: amici e adulti presenti si sono subito mobilitati, prestando soccorso mentre veniva allertato il 118.è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è stato ricoverato in rianimazione per un lungo periodo.