Anteprima24.it - Amici, anticipazione: il sannita Luk3 vince la sfida e continua il suo percorso nel talent show

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo giorni in preda allo sconforto perché messo in discussione la scorsa settimana,ha avuto la meglio sul suonte ad ‘di Maria De Filippi‘. Non è la prima volta che Luca Pasquariello si trova a rischio eliminazione, e nei giorni scorsi, confrontandosi con la concorrente Alessia, anche lei inper il ballo, aveva confessato: “A questo giro ho paura di uscire”. Il suoin questi mesi è stato caratterizzato da alti e bassi, ma il giovanissimo cantantea migliorare costantemente e a dimostrare di avere la stoffa per restare nel programma di Canale 5. La sua determinazione e passione per la musica gli hanno permesso, dunque, anche questa settimana di proseguire il suo cammino nel celebreshow. Lanon è stata trasmessa nella puntata di ieri, a differenza delle altre, ma verrà messa in onda nei daytime di questa settimana.