Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, Chieri fa il colpo a Treviglio e vince in quattro set

Leggi su Bergamonews.it

. Non basta la spinta del PalaFacchetti per tornare alla vittoria: dopo il ko contro Scandicci di domenica scorsa, ilcede alla Reale Mutua Fenerainset incassando la quarta sconfitta stagionale, tante quante le vittorie finora portate a casa.La squadra di coach Parisi fatica sulla fase di cambiopalla in avvio, così il tecnico prova ad alternare la diagonale Evans-Piani con Carraro-Adriano quandoallunga e dà spazio anche a Bolzonetti, ma le piemontesi scattano e vanno a prendersi il primo set.Al ritorno in campo le rossoblù provano la reazione, ma l’attacco continua a faticare. E allora Parisi ferma tutto e prova a dare la scossa con un timeout: arriva una fiammata che porta al 7 pari e a una fase punto a punto che tiene le squadre agganciate fino al break a muro di Cesé Montalvo che vale il 14-12.