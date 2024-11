Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2024 ore 19:30

NOTIZIARIO RADIO DEL 17 NOVEMBRE ORE 19:20 ERICA TERENZIBENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA VERSO IL CENTRO.ALTRO INCIDENTE E CODE SULLA PONTINA TRA CASTELNO E POMEZIA VERSO LATINA.SULL’A12CIVITAVECCHI A APARTIRE DA DOMANI E FINO AL 29 NOVEMBRE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, RESTERA’ CHIUSO LO SVINCOLO DI CERVETERI- LADISPOLI AD ESCLUSIONE DEL SABATO E DELLA DOMENICA IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA STAZIONE DI TORRIMPIETRASULLA LINEA FL7NAPOLI VIA FORMIA FINO AL 20 NOVEMBRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, CIRCONE SOSPESA TRA PRIVERNO E FORMIA, ATTIVO IN SOSTITUZIONE UN SERVIZIO BUS.