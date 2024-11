Lanazione.it - Tre giorni di prevenzione oncologica gratuita a Firenze: il programma e gli esami

, 17 novbembre 2024 – Trediin piazza del Duomo a: il 19, 20 e 21 novembre, grazie a due unità mobili di Ispro, ci sarà la possibilità per tutti di usufruire di servizi e controlli mirati a prevenire o diagnosticare precocemente i tumori. L'iniziativa è promossa nell'ambito de La Toscana delle donne, promossa dalla Regione. La presenza delle due unità mobili e dello sportello a cui chiedere informazioni fa parte di un percorso di potenziamento delle attività collegate ai programmi di screening oncologico del sistema sanitario regionale toscano.e consulenze gratuite In piazza Duomo si potranno fare ad esempio una mammografia o una valutazione senologica, mentre gli uomini avranno la possibilità di riconsegnare le provette per lo screening del colon retto.