Iltempo.it - Torna a casa, si accascia e muore. Giallo a Milano, perché può essere un omicidio

per la morte di un uomo di 52 anni, nella sua. La Polizia di Stato è intervenuta ieri sera verso le ore 22 a, periferia nord-occidentale, per un presunto. L'uomo, italiano, dopo esser uscito di, avrebbe fatto rientro nell'abitazione in cui conviveva con la compagna,ndosi sul divano prima di morire. Dai primi accertamenti, si apprende, l'uomo presenta due ferite da taglio, una lieve all'altezza del sopracciglio destro e una di 2 centimetri alla tibia destra in prossimità di una vena varicosa. La perdita di sangue avrebbe potuto causare un arresto cardiocircolatorio. Non lontano dai poliziotti hanno rilevato una chiazza di sangue e cocci di bottiglia di vetro sporchi di sangue. Sono in corso accertamenti a cura della Polizia Scientifica, del medico legale e della Squadra Mobile della Questura diper ricostruire la dinamica e attribuire eventuali responsabilità.