Stipendio NoiPA Novembre 2024 | già disponibile il cedolino in PDF dettagli sulla bustina blu

Ildellodiè giàper la consultazione e il download sul portale dedicato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Una delle particolarità di questo mese è la presenza dellablu, che contiene informazioni rilevanti per i lavoratori. Le novità deldellodiRispetto aldellodel mese di Ottobre, quello dipresenta alcune importanti novità che riguardano sia gli importi sia alcune trattenute e rimborsi: Secondo acconto del modello 730 (a debito): per chi ha presentato dichiarazioni con importi a debito, verrà effettuata la relativa trattenuta suldi. Rimborso dei contributi previdenziali: riguarda il taglio del cuneo fiscale per il mese di ottobre 2023, che non era stato erogato a parte del personale beneficiario del FIS (Fondo di Integrazione Salariale).