Formiche.net - Pragmatismo e messaggi diretti. La lezione di Trump all’Europa

Leggi su Formiche.net

Si parla molto di Donald, avvantaggiato nella corsa alla Casa Bianca, grazie agli errori su errori commessi dalla leadership democratica e, stando ai fatti, non esistono attenuanti per sostenere il contrario. In politica, infatti, per vincere è necessario essere più convincenti degli avversari. Per conquistare gli elettori bisogna proporre soluzioni concrete ai problemi che riguardano la vita quotidiana delle persone. È fondamentale suscitare nella pubblica opinione l’idea di un futuro che possano immaginare per se stessi, in sintonia con le loro idee di famiglia, di società, di mondo.Un allontanamento eccessivo da ciò che le persone sono, provoca rigetto e alimenta il processo di adesione a opzioni diverse. Ciò avviene in ambito economico, fiscale, e in relazione a temi delicati come l’immigrazione, la sicurezza, le libertà individuali e collettive, e la frustrazione per i poteri incontrollabili che sovrastano quelli nazionali.