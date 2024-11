Ilgiorno.it - Pavia, il Comune vuole dare alla polizia i bolawrap invece dei taser: cosa sono e come funzionano

Leggi su Ilgiorno.it

– Vendere ie dotare gli agenti dilocale di, un dispositivo non letale che lancia una corda per immobilizzare persone a distanza. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è chiara, ma non c’è ancora un atto amministrativo che supporti l’introduzione della pistola spara lacci. Daè stato chiesto ai tecnici dell’azienda che distribuisce ildi effettuare una dimostrazione e di spiegare agli Amministratorifunziona. “Nella scala dell’uso della forza – spiegano i tecnici che vendono anche i– ilsi colloca appena dopo le parole. Non è letale ed è uno strumento che viene usato a tutela dell’agente perché blocca il criminale senza incorrere in problemi. Il soggetto rimane vigile, mentre con ilviene indotta un’incapacità neuromuscolare.