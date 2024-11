Anteprima24.it - Non solo Campania: si vota in Emilia Romagna e Umbria, Sinner stasera per un altro titolo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiAL VOTO, 4,3 MILIONI ALLE URNE SEGGI APERTI FINO ALLE 23 E DOMANI DALLE 7 ALLE 15 Si sono appena aperte, alle 7, le urne per le elezioni regionali in. In totale sono 4,3 milioni i cittadini chiamati al voto. I seggi resteranno aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ini candidati alla presidenza dell’sono nove, anche se tuttavia si profila un testa a testa fra il centrodestra e il campo largo del centrosinistra, che sostengono, rispettivamente, le candidate Donatella Tesei, governatrice uscente, e la civica Stefania Proietti, attuale sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia. Ini candidati sono quattro. Terminata l’era Bonaccini, il centrosinistra si affida al sindaco di Ravenna de Pascale, mentre il centrodestra punta su Elena Ugolini RAZZI CONTRO LA VILLA DI NETANYAHU A CESAREA IL PREMIER E LA FAMIGLIA ERANO ASSENTI.