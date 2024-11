Oasport.it - Moto3, David Alonso da fenomeno a Barcellona! Rimonta pazzesca e 14 vittorie in stagione: è record!

entra nella leggenda! Il campione del mondovince acon unaclamorosa: si era trovato ottavo e torna primo, lo toccano e in due giri da quinto torna ancora primo. Sono quattordiciin questa: nessuno ci era mai riuscito nella storia del Motomondiale di vincere così tante gare in un anno solare.La partenza è perfetta perche prova subito a creare un solco nei confronti degli avversari. Il campione del mondo vede però di non avere il passo adeguato per andare in fuga, quindi come spesso accade, decide di farsi sfilare dagli altri e mettersi in gestione, per poi rimettersi all’attacco in una fase più matura della gara.Esce subito di scena Stefano Nepa per una caduta, mentre non decolla neanche la gara di Luca Lunetta che poi si prenderà anche il long lap penalty per guida irresponsabile.