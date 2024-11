Tg24.sky.it - Milano, torna a casa con ferite e muore. Era figlio dell'ex luminare di urologia Austoni

Leggi su Tg24.sky.it

Si chiamava Edoardo Giovanbattistail 52enne italiano morto adopo essere rientrato ined essersi accasciato sul divano. Si tratta del'exdiEdoardo, morto nel 2012 a seguito di un agguato, dopo uno scandalo giudiziario. A dare l'allarme è stata la compagna. Sul posto, in via Giovanni Ameglio nella periferia Nord Ovesta città, è intervenuto il personale del 118 insieme le pattugliea Polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti, l'uomo presentava dueda taglio, una lieve all'altezza del sopracciglio destro e un'altra di circa due centimetri alla tibia destra. La perdita di sangue da quest'ultima potrebbe aver causato il decesso. Non lontano da, tra l'altro, i poliziotti hanno rilevato una chiazza di sangue e cocci di una bottiglia di vetro sporchi di sangue.