Thesocialpost.it - Margaret Spada, ecco le cause della morte: cosa si scopre con l’autopsia

Leggi su Thesocialpost.it

Ladi, 22enne siciliana deceduta il 9 novembre dopo un intervento di rinoplastica a Roma, ha aperto un complesso caso giudiziario. Due ipotesi sono al vaglio degli inquirenti: un possibile problema cardiaco congenito mai diagnosticato o un errore umano nel dosaggio dei farmaci somministrati durante l’operazione.Leggi anche: In ospedale da otto mesi dopo l’intervento in Albania. Il dolore del fratello di Simone: “Infranti i nostri sogni”Problema congenito o errore medico?, giunta nella capitale per sottoporsi a un intervento nello studio di Marco e Marco Antonio Procopio, ora indagati per omicidio colposo, potrebbe essere stata vittima di una patologia cardiaca mai rilevata. Un consulente medico, incaricato dalla procura, approfondirà le condizioni dell’apparato cardiocircolatoriogiovane, con particolare attenzione all’ipotesi di un difetto congenito che non era emerso nei controlli pre-operatori.