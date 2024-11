Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2024 in DIRETTA: grande rimonta di Jakobsen, tra poco Braathen

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21 Sono scesi i primi 15. Al comando lo svedesecon 0.02 su McGrath e 0.16 su Ritchie.13.20 Yule nono a 0.68.13.19 Buona manche per Pertl, ma è quarto a 0.23 dalla vetta. E’ il turno dello svizzero Daniel Yule (-0.49).13.18 Prosegue ladi, ha già recuperato 8 posizioni. Adesso l’austriaco Adrian Pertl (-0.47).13.17 Troppo macchinoso Zenhaeusern sul muro. Ha perso un secondo solo lì. Chiude sesto a 0.64.13.16 Foss-Solevaag quinto a 0.61. Adesso un altro nobile decaduto: lo svizzero Ramon Zenhaeusern (-0.33).13.14 McGrath è secondo per soli 2 centesimi. Ha guadagnato 0.25 sul piano finale, ma non è bastato. Ora il redivivo norvegese Sebastian Foss-Solevaag (-0.32).13.13 Raschner troppo in controllo sul muro. Chiude terzo a 0.