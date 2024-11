Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 2-5, Europei curling femminile in DIRETTA: magiare in fuga dopo cinque end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22: Infatti per questione di millimetri arriva anche il secondo punto ungherese che manda avanti le2-5. Si fa dura per l’.14.20: Brava Joo a trovare l’ultima bocciata e a piazzare la stone ungherese a punto ma adesso si va a misurare perchè addirittura potrebbero essere due i punti magiari14.16: Sono tre le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 3 tiri alla fine dell’end14.10: Due stone azzurre a punto a metà del quinto end14.02: Non rischia la bocciata Constantino e prende il punto per l’piazzando la stone al centro della casa. 2-313.59: Non tenta la bocciata Joo, si può ancora fare ma serve una non facile bocciata all’ultimo tiro di Constantini13.58: Niente da fare! Giornata storta per ora delle azzurre. Adesso sbaglia anche Constantini che fallisce la bocciata e probabilmente perde la possibilità del gioco da due punti13.