Oasport.it - LIVE Italia-Georgia 20-17, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: gli azzurri passano in vantaggio con la meta di Fusco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Perfetta la trasformazione di Paolo Garbisi, +320-17!63?AAAA!OOO! Il napoletano, appena entrato in campo, sfrutta una finestrella lasciata aperta dalla difesana e si infila andando a segno in tuffo sull’appoggio da rimessa laterale!18-17!62? Fuorigiocono, l’è a cinque metri dalla linea diavversaria.61? Cambi nell’: fuori Menoncello, Cannone e Alessandro Garbisi, dentro Bertaccini, Favretto e.60? Avanza l’: azione che si sviluppa dentro i 22 avversari, c’è bisogno di una metà prima che si ritorni in una situazione di parità numerica.58? Mischia per la: Brex commette un in avanti e regala il pallone agli avversari.56? Altra irregolarità commessa da Abuladze, l’decide di andare in rimessa laterale.