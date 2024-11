Lanazione.it - Licia Pinelli La salma riposerà a Carrara

Ladisarà sepolta accanto a quella del marito nel cimitero di Turigliano.- "Milano non li merita, non merita Giuseppe, andranno a, è più giusto così". Lo ha detto il giornalista Gad Lerner parlando ieri al funerale della moglie del ferroviere volato da una finestra della questura di Milano dove era interrogato per la morte del commissario Luigi Calabresi. Lerner ha parlato così della decisione della donna di riposare al cimitero didove sono sepolti diversi anarchici e partigiani, accanto al marito. È giusta questa scelta "nella Milano di oggi - ha aggiunto -, nella Milano degli spioni, che guarda con reticenza alla verità". Ieri a Milano centinaia di persone hanno segjuito il rito funebre, fuori dalla casa funeraria San Siro di via Corelli per dare l’ultimo saluto alla vedova di Giuseppe, morta pochi giorni fa.