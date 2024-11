Lanazione.it - La Ternana oggi alla prova della Lucchese : "Sarà necessaria una grande prestazione"

Riposo, no grazie. C’è voglia di tornare subitovittoria e crescere ancora. Dunque, i calciatori rossoverdi hanno deciso di lavorare anche venerdì, nonostante la seduta fosse facoltativa. "Si sono presentati tutti per allenarsi – rivela Ignazio Abate – e questo mi rende tanto orgoglioso di loro. Dovete esserlo anche voi. La dedizione dei ragazzi e questa mentalità possono fare la differenza. La squadra ha le stesse sensazioni che ha avuto dopo il derby, ovvero di essere stata padrona del campo. I numeri confermano il rammarico di non aver vinto, ma c’è consapevolezza di aver mostrato le nostre qualità contro un team forte e ben organizzato. Non è facile superare una difesa avversaria quando ci sono 20 giocatori in una metà campo. Lac’è stata e tutti hanno lottato su ogni pallone.