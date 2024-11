Thesocialpost.it - Incidente fatale, muore così a 28 anni: “Una tragedia”. Disperazione

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragicoha scosso questa mattina la comunità di San Felice Circeo, dove un giovane di 28, di nazionalità tunisina, ha perso la vita in unstradale autonomo. L’episodio si è verificato intorno alle 12:30 lungo via Roma, in prossimità del tratto che collega La Cona al centro storico della cittadina. La vittima era a bordo del suo Yamaha Tmax 500 quando, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, andando incontro a un impatto.Leggi anche: Margaret Spada, ecco le cause della morte: cosa si scopre con l’autopsiaIndagini in corso sulla dinamicaLa Polizia Locale di San Felice Circeo, coordinata dal comandante Mauro Bruno, è intervenuta immediatamente per effettuare i rilievi. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, ma al momento non emergono responsabilità di terzi.