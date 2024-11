Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Pesaro: perde il controllo e fa filotto sulle auto in sosta, poi cappotta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 novembre 2024 – Rocambolesco, questa mattina intorno alle 8, vicino all’ospedale. Per fortuna non sono ci sono stati feriti e la conducente dell’finita fuori strada è rimasta illesa. L’è successo in prossimità della rotatoria tra via dell’Acquedotto e via della Liberazione, poco lontano dall’ospedale. Una donna di origine straniera, sulla trentina, ha perso ildella sua Fiat Panda urtando violentemente un’altra Panda che era in. Quest’ultima, a sua volta, è piombata su una Peugeot che poi si è scontrata contro una Fiat Punto. La Panda guidata dalla trentenne ha infineto finendo sulla corsia opposta. Per fortuna nessun veicolo arrivava nella direzione opposta. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale e una squadra di vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli.