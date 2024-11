Ilrestodelcarlino.it - "Giovani e donne per le aziende del futuro"

Tra le sfide più importanti, Diego Mingarelli, nuovo presidente di Confindustria Ancona, mette in cima all’agenda quella di "tenere insieme gli interessi dell’economia con gli interessi di persone e comunità". Il ceo di Diasen, azienda leader nel settore della bioedilizia, è stato eletto con 889 voti, all’esito di un’assemblea plebiscitaria che, contro pronostico viste le spaccature, ha registrato il risultato dell’oltre 60% di affluenza. Nella conferenza di ieri ha parlato anche del predecessore Pierluigi Bocchini, che alla sua candidatura si era opposto tanto da dimettersi e uscire dall’associazione. Il nuovo presidente glissa: "Lo ringrazio, lui come gli altri presidenti precedenti, perché con il loro spirito di intendere l’associazionismo, hanno investito tempo per la rappresentanza degli imprenditori.