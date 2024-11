Lanazione.it - Fimer ancora con il fiato sospeso: "Cassa" agli sgoccioli, gli scenari

Se Atene piange, Sparta non ride. I lavoratori dellasonocon il. È vero, si sono forse lasciati il peggio alle spalle. Ma il nodo del nuovo acquirente non è stato sciolto. Si prospettano giorni decisivi per il futuro dello stabilimento di Terranuova: i commissari stanno valutando le offerte di acquisto arrivate dopo l’asta pubblica. L’unica cosa certa, al momento, è che il 30 novembre terminerà laintegrazione per i circa 260 dipendenti del colosso degli inverter. A quel punto i sindacati, insieme all’organo commissariale, dovranno decidere come intervenire, richiedendo o meno una nuovaintegrazione in attesa dell’arrivo dell’acquirente. In quel caso la richiesta sarà fatta direttamente al ministero del Lavoro. Ma anche qui non ci sono certezze, perché tutto dipende dai tempi di assegnazione a seguito dell’asta conclusa da alcune settimane.